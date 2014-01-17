Ремонт и обслуживание кофемашин в Беларуси за 48 часов
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Типы кофемашин,
которые мы ремонтируем
Профессиональные
Используются в кофейнях барах ресторанах. Требуют определенных навыков для использования и обслуживания. ТО производиться строго по регламенту, иначе дорогостоящего ремонта не избежать.
Автоматические
Обычно используются в квартирах и офисах. Просты в использовании, но легко ломаются при неправильной эксплуатации: при попадании воды и мусора в кофемолку и т.д. Своевременное обслуживание, предотвратит ремонт и некорректную работу.
Рожковые кофемашины
Конструкция рожковых кофеварок проста, но тем не менее требуется декальцинация и чистка группы. Нередки отказы работы насоса, различные протечки, слабое давление подачи.
Причины и виды неисправностей
Основными причинами поломок могут быть: неаккуратная эксплуатация, использование воды и кофе плохого качества, физический износ от эксплуатации, попадание инородных предметов, скачки напряжения в сети, производственнный брак и т.д.
Кофе льется каплями, кофе не льется, кофе выливается в поддон, льется из одного канала, либо в контейнер для спрессованных таблеток, кофе-машина требует «загрузку водяного контура» или «промывку гидросистемы».
Кофемашина протекает, идет пар из швов корпуса, кофемашина не взбивает молоко, плохо взбивает
Кофемашина сбрасывает помолотый сухой кофе в контейнер для таблеток, ошибка «мелкий помол», «слишком жирный кофе», кофемолка не работает или шумит, кофемолка молит, но зерна не проваливаются.
Не включаются определенные кнопки, функции, заварной блок или каплесборник не вынимается . Кофемашина не включается вообще, появился нехарактерный треск или шум, кофе холодный
Любые другие неисправности не указанные выше также устранимы
Кофемашина на подмену
Мы знаем, что к хорошему привыкаешь быстро.
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в ремонте
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Зачем необходимо сервисное обслуживание кофемашин
Сервисное обслуживание кофемашины: чистка, смазка, декальцинация, замена уплотнителей и т.д. — необходимо для поддержания машины в рабочем состоянии и недопущении более серьезных поломок, которые потребуют затратного ремонта.
Тут можно провести аналогию с легковым автомобилем: ведь вы меняете масло и фильтры с определенной регулярностью, а не когда услышите предсмертный стук мотора и лужу масла под машиной. Поэтому не стоит пренебрегать заботой о кофемашине, даже если на данный момент она работает хорошо.
Мы рекомендуем проводить ТО с интервалами 300 циклов приготовления кофе.
Работы выполняемые в сервисном центре
Если вы решили самостоятельно починить свою кофе-машину имея потрясающие навыки ремонта люстр и розеток, лучше обратитесь к нам за консультацией пока еще возможно что-то починить
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чем на 3 дня, то вы пользуетесь кофемашиной
бесплатно!
Наличие кофемашины превращает приготовление любимого напитка в приятный, легкий процесс. Минск предлагает в магазинах обширный ассортимент устройств для дома, офиса, заведений общепита. Большинство моделей отличается качеством, надежностью. Но и они не застрахованы от ремонта. Неисправность кофейного аппарата создает серьезные неудобства, устранить их без соответствующей квалификации невозможно. Профессиональный ремонт кофемашин в Минске выполняет «Кофепрофсервис». Мы оперативно ликвидируем любую неполадку, в компании можно заказать сервисное обслуживание аппаратов.
Квалифицированный ремонт кофейных аппаратов в Минске
Современная техника с богатым функционалом справляется с приготовлением кофе не хуже опытного бариста, почти не нуждается в помощи пользователя, самостоятельно выполняет все процессы, позволяя через несколько минут насладиться вкусным, ароматным эспрессо, капучино или латте. Такие возможности аппаратам обеспечивает сложная конструкция, включающая много механизмов, узлов. Разобраться в устройстве могут только профессионалы, имеющие квалификацию, навыки.
Специализацией нашей компании является ремонт кофемашин популярных марок в Минске. Мы предоставляем каждому клиенту безупречный сервис по оптимальной цене. Восстановлением техники занимаются мастера с большим практическим опытом, отлично знающие устройство, особенности различных видов кофемашин. Мастерская оснащена передовым оборудованием, профессиональным инструментом. Наша компания поддерживает деловые связи с производителями, получает напрямую оригинальные детали, узлы. Это позволяет:
- давать гарантии на установленные запчасти;
- оперативно выполнять ремонты любой сложности;
- обеспечивать качество результата.
В компании установлены невысокие цены на все виды ремонта, действует система скидок, регулярно проводятся акции, которые позволяют сэкономить затраты. У нас можно заказать профессиональное обслуживание кофемашин в Минске. Квалифицированный сервис продлит срок эксплуатации техники, обеспечит бесперебойность работы.
Частые поломки современных кофемашин по статистике
В аппаратах сложной конструкции со временем могут появиться неисправности, требующие ремонта. Выходит из строя один или несколько узлов, возникают сбои в работе электроники, электрической цепи, механических устройств. Заказать профессиональный ремонт стоит, если:
- аппарат не включается;
- не вырабатывается пар;
- не взбивается пена;
- появилась протечка;
- отсутствует подача воды;
- не осуществляется нагрев воды и др.
Пользователям приходится сталкиваться с разными проблемами. Иногда кофе начинает выливаться в поддон, контейнер для таблеток, напиток не льется, а капает. В кофемолке появляется посторонний шум, аппарат сбрасывает в контейнер сухой порошок. Если машина не включается, отсутствует пар, не делается пена, причин а — выход из строя двигателя, блока управления, системной платы, термодатчика.
Разобраться в причине нарушения работы техники, выбрать технологию устранения неполадок, определить цены на ремонт можно только после качественной диагностики.
Ремонт кофемашины в нашей компании
У нас можно заказать любой ремонт кофеварок в Минске. Квалифицированные мастера устраняют неполадки в профессиональных и автоматических, рожковых и капсульных устройствах. Цены на конкретную услугу рассчитываются индивидуально. Окончательная сумма определяется после диагностики, оценки сложности ремонта, вида деталей, узлов, подлежащих замене.
Обращаясь в нашу компанию, вы избавляетесь от неудобств. Сотрудники проводят диагностику на месте, осуществляют транспортировку неисправных машин. Вам не придется мучиться от дискомфорта, на время ремонта предоставляется кофейный аппарат, чтобы вы могли в любое время насладиться любимым напитком.