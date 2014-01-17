Наличие кофемашины превращает приготовление любимого напитка в приятный, легкий процесс. Минск предлагает в магазинах обширный ассортимент устройств для дома, офиса, заведений общепита. Большинство моделей отличается качеством, надежностью. Но и они не застрахованы от ремонта. Неисправность кофейного аппарата создает серьезные неудобства, устранить их без соответствующей квалификации невозможно. Профессиональный ремонт кофемашин в Минске выполняет «Кофепрофсервис». Мы оперативно ликвидируем любую неполадку, в компании можно заказать сервисное обслуживание аппаратов.

Квалифицированный ремонт кофейных аппаратов в Минске

Современная техника с богатым функционалом справляется с приготовлением кофе не хуже опытного бариста, почти не нуждается в помощи пользователя, самостоятельно выполняет все процессы, позволяя через несколько минут насладиться вкусным, ароматным эспрессо, капучино или латте. Такие возможности аппаратам обеспечивает сложная конструкция, включающая много механизмов, узлов. Разобраться в устройстве могут только профессионалы, имеющие квалификацию, навыки.

Специализацией нашей компании является ремонт кофемашин популярных марок в Минске. Мы предоставляем каждому клиенту безупречный сервис по оптимальной цене. Восстановлением техники занимаются мастера с большим практическим опытом, отлично знающие устройство, особенности различных видов кофемашин. Мастерская оснащена передовым оборудованием, профессиональным инструментом. Наша компания поддерживает деловые связи с производителями, получает напрямую оригинальные детали, узлы. Это позволяет:

давать гарантии на установленные запчасти;

оперативно выполнять ремонты любой сложности;

обеспечивать качество результата.

В компании установлены невысокие цены на все виды ремонта, действует система скидок, регулярно проводятся акции, которые позволяют сэкономить затраты. У нас можно заказать профессиональное обслуживание кофемашин в Минске. Квалифицированный сервис продлит срок эксплуатации техники, обеспечит бесперебойность работы.

Частые поломки современных кофемашин по статистике

В аппаратах сложной конструкции со временем могут появиться неисправности, требующие ремонта. Выходит из строя один или несколько узлов, возникают сбои в работе электроники, электрической цепи, механических устройств. Заказать профессиональный ремонт стоит, если:

аппарат не включается;

не вырабатывается пар;

не взбивается пена;

появилась протечка;

отсутствует подача воды;

не осуществляется нагрев воды и др.

Пользователям приходится сталкиваться с разными проблемами. Иногда кофе начинает выливаться в поддон, контейнер для таблеток, напиток не льется, а капает. В кофемолке появляется посторонний шум, аппарат сбрасывает в контейнер сухой порошок. Если машина не включается, отсутствует пар, не делается пена, причин а — выход из строя двигателя, блока управления, системной платы, термодатчика.

Разобраться в причине нарушения работы техники, выбрать технологию устранения неполадок, определить цены на ремонт можно только после качественной диагностики.

Ремонт кофемашины в нашей компании

У нас можно заказать любой ремонт кофеварок в Минске. Квалифицированные мастера устраняют неполадки в профессиональных и автоматических, рожковых и капсульных устройствах. Цены на конкретную услугу рассчитываются индивидуально. Окончательная сумма определяется после диагностики, оценки сложности ремонта, вида деталей, узлов, подлежащих замене.

Обращаясь в нашу компанию, вы избавляетесь от неудобств. Сотрудники проводят диагностику на месте, осуществляют транспортировку неисправных машин. Вам не придется мучиться от дискомфорта, на время ремонта предоставляется кофейный аппарат, чтобы вы могли в любое время насладиться любимым напитком.